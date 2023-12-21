В Калининградской области в 2024 году введут новую меру поддержки для многодетных семей

Также с 2024 года будет увеличен размер пособия на содержание в замещающих семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он составит 90 процентов от величины прожиточного минимума на ребенка. С нового года жители Калининградской области будут ежемесячно получать не менее 13 895 рублей, что на 25 процентов больше суммы пособия в 2023 году.