В Калининградской области в 2024 году введут новую меру поддержки для многодетных семей

Новая мера социальной поддержки для многодетных семей в Калининградской области вводится с 2024 года. Законопроект одобрили 21 декабря на заседании Заксобрания региона.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, многодетные семьи смогут получить 50-процентную компенсацию стоимости обучения ребенка или нескольких детей в возрасте до 21 года в учреждении среднего профобразования.
Отмечается, что право на меру соцподдержки будет иметь один из родителей, с которым заключен договор.
Пред полается, что компенсацию получат 310 человек.
Также с 2024 года будет увеличен размер пособия на содержание в замещающих семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он составит 90 процентов от величины прожиточного минимума на ребенка. С нового года жители Калининградской области будут ежемесячно получать не менее 13 895 рублей, что на 25 процентов больше суммы пособия в 2023 году.