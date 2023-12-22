Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и курс евро на 22 декабря 2023

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 22 декабря 2023, пятницу, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1939 рубля, 1 евро — 3,4956 BYN, 100 российских рублей — 3,4964 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 21 декабря 2023, четверг, были такими: 1 доллар США равен 3,1720 рубля, 1 евро — 3,4781 BYN, 100 российских рублей — 3,5142 белорусского рубля. Таким образом курсы доллара США и евро заметно повысились перед большими выходными с 23 по 25 декабря 2023, а российский рубль, напротив, снизился.