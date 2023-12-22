Больше нельзя: в Приморье установлены предельные индексы на коммуналку

Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Приморского края утверждены на весь 2024 год.



В первом полугодии 2024 года для всех муниципальных образований установлены нулевые индексы.



Во втором полугодии 2024 года индекс изменения платы за ЖКУ установлен в размере 12,1% во всех муниципалитетах края.