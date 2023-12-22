Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Больше нельзя: в Приморье установлены предельные индексы на коммуналку

В 2024 году размер платы за ЖКУ не должен подняться выше 12,1%
Источник: Primgazeta.ru

Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Приморского края утверждены на весь 2024 год.

В первом полугодии 2024 года для всех муниципальных образований установлены нулевые индексы.

Во втором полугодии 2024 года индекс изменения платы за ЖКУ установлен в размере 12,1% во всех муниципалитетах края.

Ознакомиться с постановлением губернатора Приморского края № 92-пг (с приложениями) можно в «Приморской газете» № 99 (2139) на странице 219.

Максимальные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги на 2024 год сравниваются с размером вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, предоставленные в декабре 2023 года.

Также в приложении к документу представлено обоснование величины утвержденных предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Приморском крае.

ЖКХ