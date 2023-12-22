«8 млн за однушку»: в Астане замер рынок недвижимости

В августе квартиры еще продавались. Сейчас рынок просто мертвый — у людей вообще нет денег. При этом на вторичке появляются такие предложения от которых кругом идет голова, — говорит он. — Очень много риэлторов сейчас нуждаются в деньгах. Например одному моему знакомому риэлтору нечего есть, он занял у меня.