В Нижнекамске выработка ГЭС снизится на 20% на фоне обмеления Волги

В Нижнекамске по итогам 2023 года выработка ГЭС на фоне обмеления Волги снизится на 20% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил гендиректор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев.
В денежном выражении потери станции составят около 300 миллионов рублей. По словам Хазиева, невозможно повлиять на природный фактор. Каскад был рассчитан на отметку 68 метров по Балтийской системе. Станция полностью готова работать на этом уровне.
Как отметил спикер, при низком уровне воды увеличиваются вибрации ГЭС, что приводит к снижению стабильности станции. Дело состоит не в заработках, а в устойчивости установок, сообщает «Бизнес Онлайн».
Напомним, в Татарстане почти на 25% снизилась выработка электроэнергии на ГЭС.