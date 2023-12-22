Стоимость куриных яиц в Татарстане поднялась еще на 8%

Кроме того, на 10,66% подорожали огурцы — до 169,23 рубля за килограмм, на 4,65% увеличились цены на морковь — до 31,42 рубля. Помидоры, яблоки, свекла, лук, картофель, вермишель, рис шлифованный, соль, молочные смеси для детского питания, творог, сметана, маргарин, сосиски, сардельки и другие продукты изменились в цене не столь значительно.