В Екатеринбурге открылся первый в России белорусский аналог IKEA. Фото

Магазин занимает площадь 238 квадратных метров. В ассортименте можно найти домашнюю одежду, посуду, свечи и постельное белье — всего более 550 товаров для домашнего уюта. По словам команды «Да Дому», представленные на полках бренды «Речицкий текстиль», «Беларускі лен» и добрушский фарфор специально обновили дизайн товара к открытию магазина. Также уточняется, что пока в концепт-сторе нет ценников, потому что открытие старались провести в декабре, но по стоимости все будет намного демократичнее, чем в IKEA.