Алкогольную продукцию из Молдовы освободят от обязательной сертификации

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Молдавские виноделы и производители алкогольной продукции будут освобождены от проведения обязательной сертификации своей продукции. Соответствующий закон одобрен парламентом во втором чтении,.
Документ направлен на гармонизацию национального законодательства в сфере производства алкоголя и виноделия с требованиями Евросоюза.
Ответственность за качество продукции полностью ляжет на производителей. При этом для импортной продукции будет сохранена обязательная сертификация.
Также исключается обязанность хранить карту виноградаря, поскольку она содержит сведения, аналогичные сведениям налоговой накладной и других документов, сопровождающих товар.