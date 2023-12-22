Доллар резко подорожал на казахстанской бирже перед выходными

«В целом, положение тенге оценивается вполне нейтральным. У него есть существенная опора: это достаточность предложения валюты на внутреннем рынке. Пока этот фактор остается в силе, тенге сохранит стабильность. Нефтяной сектор реализует рост, а повышение стоимости энергоносителей является хорошей новостью для тенге. Баррель Brent укрепился до $80,10. Отношение к риску в конце недели сохраняется позитивным», — говорится в сообщении.