Доллар резко подорожал на казахстанской бирже перед выходными

Так, доллар подорожал на 2,49 тенге. Таким образом его стоимость увеличилась до 459,69 тенге.
Аналитики Alpari отмечают, что тенге понизился в паре с долларом США на бирже KASE. Торги четверга для доллара завершились на отметке 457,20 тенге.
«В целом, положение тенге оценивается вполне нейтральным. У него есть существенная опора: это достаточность предложения валюты на внутреннем рынке. Пока этот фактор остается в силе, тенге сохранит стабильность. Нефтяной сектор реализует рост, а повышение стоимости энергоносителей является хорошей новостью для тенге. Баррель Brent укрепился до $80,10. Отношение к риску в конце недели сохраняется позитивным», — говорится в сообщении.