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Доллар резко подорожал на казахстанской бирже перед выходными

Согласно данным сайта казахстанской фондовой биржи KASE, стоимость американской валюты увеличилась со вчерашнего дня, передает ИА «NewTimes.kz».
доллар
Источник: Freepik

Так, доллар подорожал на 2,49 тенге. Таким образом его стоимость увеличилась до 459,69 тенге.

Аналитики Alpari отмечают, что тенге понизился в паре с долларом США на бирже KASE. Торги четверга для доллара завершились на отметке 457,20 тенге.

«В целом, положение тенге оценивается вполне нейтральным. У него есть существенная опора: это достаточность предложения валюты на внутреннем рынке. Пока этот фактор остается в силе, тенге сохранит стабильность. Нефтяной сектор реализует рост, а повышение стоимости энергоносителей является хорошей новостью для тенге. Баррель Brent укрепился до $80,10. Отношение к риску в конце недели сохраняется позитивным», — говорится в сообщении.

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