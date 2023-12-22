Доллар и евро подорожали перед Рождеством

МИНСК, 22 дек — Sputnik. В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже национальная валюта смогла укрепиться только по отношению к российскому рублю.
В пятницу европейская валюта подскочила в цене сразу на 1,03%. Евро перед праздником добрался до отметки в 3,5191 белорусского рубля.
Следом выросла в стоимости и американская валюта, получившая поддержку от экономической статистики. Доллар укрепился на 0,30% и замер на уровне в 3,2036 белорусского рубля.
Хуситы нападают на суда в Красном море, идущие к Суэцкому каналу, что стимулирует рост цен на нефть, но российская валюта все равно подешевела на 0,48%. На бирже за 100 российских предлагали 3,4797 белорусского рубля.
Китайская валюта на фоне роста рынков тоже прибавила 0,48% к своей предыдущей стоимости. На торгах за 10 юаней просили 4.4810 белорусского рубля.