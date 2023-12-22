На трассу М-7 в Татарстане выделят 710 млн рублей из федерального бюджета

Соответствующее решение приняли на заседании правительства России. Кроме того, дополнительное финансирование получат три республики — Адыгея, Кабардино-Балкария и Крым, а также две области — Архангельская и Рязанская. На развитие дорог и соответствующей инфраструктуры будет выделено около 570 млн рублей.