С 1 января 2024 года минимальная зарплата в Татарстане составит 22020 рублей

Таким образом МЗП составит практически 100% минимального потребительского бюджета. Об этом на встрече с журналистами сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.
Она напомнила, что в республике действует трехстороннее соглашение, «когда работодатель, правительство, сторона работника в лице профсоюзов договариваются о минимальной заработной плате».
«Для внебюджетного сектора — то, что является обязательным для работодателей внебюджета — это 22020 рублей с 1 января 2024 года».
«Минимальная заработная плата — это практически 100% минимального потребительского бюджета. Мы впервые в республике пришли к тому, что сравняли минимальный потребительский бюджет и минимальную заработную плату», — сказала Зарипова.
Она также привела данные по средней зарплате. За девять месяцев текущего года в целом по Татарстану она составила 59223 рубля. «Республика занимает одно из лидирующих положений в Приволжском федеральном округе по уровню оплаты труда», — резюмировала министр.
Напомним, с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России повысится на 18,5% — до 19 242 рублей. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин, о чем ранее сообщал «Татар-информ».