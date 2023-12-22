ЕБРР выделит Молдавии на закупку газа кредит в размере €165 млн

Молдавия получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредит в размере €165 млн для закупки и хранения газа. Как сообщили в пресс-службе парламента республики, соответствующее соглашение уже ратифицировано.