Пермские таксисты под Новый год остались без заработка

«Ажиотажа на такси, как не странно, нет. Если кто-то думает, что перед Новым годом таксисты “гребут деньги лопатой”, то боюсь их разочаровать — заказов совсем не много», — отметил собеседник агентства.
Другой источник сообщил, что водителям не удалось подзаработать даже в аномальные морозы. Вопреки ожиданиям, спрос на услуги такси не увеличился. Аналогичная ситуация сложилась в сфере доставки. Курьеры сообщили, что в ноябре заказов было намного больше, чем в декабре. «Осенью приходилось работать без выходных, а предновогодний месяц не стал сверхдоходным», — отметил собеседник.