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Пермские таксисты под Новый год остались без заработка

В преддверии новогодних праздников таксисты Перми теряют привычный заработок. Это происходит из-за снижения спроса на услуги перевозок, рассказали URA.RU водители.

«Ажиотажа на такси, как не странно, нет. Если кто-то думает, что перед Новым годом таксисты “гребут деньги лопатой”, то боюсь их разочаровать — заказов совсем не много», — отметил собеседник агентства.

Другой источник сообщил, что водителям не удалось подзаработать даже в аномальные морозы. Вопреки ожиданиям, спрос на услуги такси не увеличился. Аналогичная ситуация сложилась в сфере доставки. Курьеры сообщили, что в ноябре заказов было намного больше, чем в декабре. «Осенью приходилось работать без выходных, а предновогодний месяц не стал сверхдоходным», — отметил собеседник.