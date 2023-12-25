Пермские таксисты под Новый год остались без заработка

Другой источник сообщил, что водителям не удалось подзаработать даже в аномальные морозы. Вопреки ожиданиям, спрос на услуги такси не увеличился. Аналогичная ситуация сложилась в сфере доставки. Курьеры сообщили, что в ноябре заказов было намного больше, чем в декабре. «Осенью приходилось работать без выходных, а предновогодний месяц не стал сверхдоходным», — отметил собеседник.