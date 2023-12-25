В Казани на Щербаковском переулке построят новый ЖК из девяти корпусов

В Казани на Щербаковском переулке построят новый жилой комплекс с многоквартирными домами. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы, сообщает Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.
На территории разместят девять жилых корпусов с 4−8 наземными и одним подземным этажом. В здания будут встроены двухуровневая автостоянка и нежилые помещения. А на внутреннем дворе расположится детская площадка.
Всего ЖК рассчитан на 423 квартиры. Их общая площадь составит 25,6 тысячи квадратных метров. Также специалисты проведут электро-, водо- и теплоснабжение, связь, водоотведение и ливневую канализацию.
Напомним, в Кировском районе Казани построят шесть новых жилых комплексов.