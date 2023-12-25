В Челябинске подорожают детсадовские обеды

В Челябинске увеличится стоимость питания в детских садах и школах. Как сообщает «ФедералПресс», цены обедов поднимутся с 1 января.
В детских садах питание будет стоить по 133 рубля в день. В начальных школах стоимость питания вырастет до 78 рублей 78 копеек, но учеников 1−4 классов кормят за счет бюджета.
Бесплатное двухразовое питание получат также дети участников СВО (в том числе мобилизованных). Их рассчитывают кормить на 153 рубля 92 копейки в день. Бесплатные горячие обеды будут выдавать и льготникам, учащимся в 5−11 классах.
По данным администрации Челябинска, сейчас горячее питание получают все детсадовцы и 88% городских школьников.