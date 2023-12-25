На Кубани единое пособие составит 14 тысяч 390 рублей в 2024 году

На Кубани проиндексируют прожиточный минимум с первого января 2024 года. Если в 2023 году он составляет 13 тысяч 386 рублей, то в новом году ПМ на детей будет равен 14 тысячам 390 рублям.
Исходя из этого размер единого пособия увеличится. Размер ежемесячного пособия на детей до 17 лет зависит от показателя доходов и выплачивается в размере 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума на детей. Так, в Краснодарском крае пособие будет равно 7195 рублей, 10792,5 рублей и 14390 рублей соответственно.
Увеличится и размер пособия по беременности.
«При назначении пособия учитывается комплексная оценка нуждаемости. В 2023 году в Краснодарском крае данная господдержка была назначена родителям более 442 тысяч детей и 15 тысячам беременных женщин», — уточнила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.