В Казани не хватает более 1,5 тыс. водителей и кондукторов общественного транспорта

В Казани не хватает более 1,5 тыс. водителей и кондукторов общественного транспорта. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на встрече с представителями СМИ.