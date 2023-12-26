Замедлится ли рост цен в 2024 году в Казахстане

Инфляция в 2023 году очень сильно замедлилась. Причем это касается не только Казахстана, но и в целом мира. Некоторые мировые эксперты считают, что в следующем году эта тенденция может продолжиться, и впервые за последние три года темпы роста цен на товары и услуги в большей части мира вернутся до нормальных значений.