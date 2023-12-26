Власти Екатеринбурга попросили у Москвы денег на новые трамваи

«Здесь сам бог напросился, чтобы мы построили вот это [транспортное] кольцо. Сегодня это один из проектов, который вошел в инвестиционные проекты РЖД, он имеет поддержку, мы выделяем земельные участки», — добавил Андрей Корюков.