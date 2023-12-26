Власти Екатеринбурга попросили у Москвы денег на новые трамваи

По его словам, «сигналом» для подачи заявки стало поручение президента России Владимира Путина по развитию электротранспорта в городах. Корюков отметил, что транспортный каркас создаст городская электричка.
«Здесь сам бог напросился, чтобы мы построили вот это [транспортное] кольцо. Сегодня это один из проектов, который вошел в инвестиционные проекты РЖД, он имеет поддержку, мы выделяем земельные участки», — добавил Андрей Корюков.
Он добавил, что, помимо этого, в городском бюджете на следующий год заложены средства на закупку новых автобусов. Предусмотрены деньги и на развитие трамвайной сети.