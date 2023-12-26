В Екатеринбурге «Брусника» приступила к сносу недостроенного БЦ «Карнеол»

Разбирать здание будут поэтапно. На каждом этаже сначала демонтируют центральную часть, затем окружающую ее оболочку. Строительные отходы, от которых образуется около 25 тыс. куб. м бетона и 1 тыс. куб. м кирпича, «Брусника» планирует переработать и использовать для отсыпки тротуаров, постоянных и временных дорог в проекте для Академического района. Кроме того, на переработку отправятся арматура, алюминиевый профиль окон, трубы, системы пожаротушения и воздуховоды, 500 тонн стекла и минераловатный утеплитель.



Ранее застройщик из-за сноса недостроя закрыл на срок с 1 ноября 2023 года по 1 октября 2026 года участок в районе ул. Энгельса, 8, на его месте компания планирует построить новый объект.



«Карнеол» был спроектирован в 2004 году как 11-этажное здание с двухуровневой подземной парковкой, однако вскоре этажность здания решили увеличить до 19 этажей и сдать объект в 2011 году — этому помешал экономический кризис 2008—2009 годов. Сроки неоднократно переносились, в 2015 году застройщик обанкротился и здание перешло банку. В мае 2023 года «Брусника» выкупила недостроенный БЦ у банка «Открытие» почти за 1 млрд руб. Девелопер изначально заявлял, что не планирует эксплуатировать существующее здание и собирается построить новое, поскольку достраивать БЦ экономически бессмысленно, кроме того, его архитектурный вид устарел.