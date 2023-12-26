В четырех российских подземках запустят проход по биометрии в 2024 году

Генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий рассказал в беседе с «Известиями», что новые технологии появятся в метро Казани в первой половине 2024 года. В подземке запустят проход по биометрии. Такие же технологии появятся в метро Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары.