В четырех российских подземках запустят проход по биометрии в 2024 году

Генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий рассказал в беседе с «Известиями», что новые технологии появятся в метро Казани в первой половине 2024 года. В подземке запустят проход по биометрии. Такие же технологии появятся в метро Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары.
«Также у нас в планах Санкт-Петербург и Новосибирск, но они будут чуть позже», — добавил Поволоцкий.
Отметим, что Центр Биометрических Технологий занимается сбором, хранением, обработкой и проверкой биометрических данных, а также разработкой и развитием связанных с этим технологий.
Напомним, в Новосибирске с 23 декабря подорожал проезд в метро.