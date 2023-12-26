Хабиров утвердил в Башкирии максимальный рост тарифов на коммунальные услуги в 2024 году

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил предельные индексы изменения платы за жилищно-коммунальные услуги в 2024 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации республики.
Во всех городах и районах Башкирии обозначенный показатель установлен на уровне 13,6%. Индексация тарифов, согласно планам властей, случится с 1 июля.
В опубликовано документе отмечается, что водоснабжение и водоотведение с июля подорожают максимум на 14%, тепло — не более чем на 12%, электроэнергия — на 8,9%, газ — на 11,2%, а вывоз твердых коммунальных отходов — максимум на 10%.