В Новосибирской области прожиточный минимум в 2024 году вырастет на 4%

Напомним, прожиточный минимум — это минимальная сумма доходов, на которую человек может приобрести все необходимое для закрытия базовых потребностей. В 2023 году в Новосибирской области ежемесячный доход составлял 14 728 рублей на человека, МРОТ — 16 242 рубля в месяц.