В Новосибирской области прожиточный минимум в 2024 году вырастет на 4%

Прожиточный минимум в Новосибирской области в 2024 году вырастет на 4% и составит 15 317 рублей. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.
Минимальный уровень дохода для работающих новосибирцев составит 16 696 рублей, для пенсионеров — 13 173 рубля, для детей — 15 871 рубль.
Среди субъектов СФО лидирует Красноярский край. Там ежемесячный доход составил 17 153 рубля на человека. Нижнюю позицию занимает Омская область с 13 723 рублями на человека в месяц.
Напомним, прожиточный минимум — это минимальная сумма доходов, на которую человек может приобрести все необходимое для закрытия базовых потребностей. В 2023 году в Новосибирской области ежемесячный доход составлял 14 728 рублей на человека, МРОТ — 16 242 рубля в месяц.