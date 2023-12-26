Стало известно, какие улицы отремонтируют в Уфе в новом году

Об этом сообщили на пресс-конференции в министерстве транспорта и дорожного хозяйства РБ.
Как подчеркнул замруководителя управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Ильшат Фахрутдинов, на сегодняшний день все конкурсные процедуры прошли, подрядчики определены. Начать дорожные работы планируется в начале мая.
«Самые значимые объекты для ремонта в 2024 году — это дорога Карпово — Шакша, Затонская и Демская дороги, Благоварская улица в Нижегородке. Она, кстати, даже не годами, десятилетиями там не ремонтировалась. В Деме есть улица Магистральная, по ней также было много жалоб от жителей. Тоже будем финансировать и ремонтировать», — сообщил журналистам Ильшат Фахрутдинов. — Размер финансирования останется примерно на уровне текущего года и составит 2,4 млрд рублей".
Между тем в этом году уже отремонтировали семь уличных участков Уфы общей протяженностью более 6,5 километра. Речь, в частности, идет об участках улиц Новороссийской, Л. Толстого, имени города Галле, Рижской, Менделеева, Шафиева, Д. Бедного.
В 2023 году в рамках нацпроекта БКД в Уфе приступили к капитальному ремонту Шакшинского моста. Параллельно выполняется строительство Зининского путепровода, улиц Рабкоров и Высотной.
Новая четырехполосная дорога с путепроводом вблизи поселка Зинино протяжённостью 1850 метров значительно разгрузит автомобильное движение на Нагаевском шоссе, позволит автомобилистам не пересекать железнодорожные пути. Следовательно, повысит безопасность дорожного движения на этом участке.
«Недавно были успешно проведены испытания Зининского путепровода. В качестве испытания по нему проехали четыре тяжеловесные машины общей массой 140 тонн. 22 декабря состоялся технический пуск движения по путепроводу. На объекте еще продолжатся работы, которые можно было выполнить только после перепуска движения. Их планируется завершить в ближайшее время», — добавила замминистра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.
Как сообщал ранее «Башинформ», в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» Башкирия получит в следующем году как минимум 4,2 млрд рублей. Предварительно планируется отремонтировать 78 объектов общей протяженностью более 132 км на дорогах регионального, межмуниципального и местного значений, а также семь мостовых сооружений общей протяженностью свыше 430 погонных метров.
Напомним, национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан по поручению президента России Владимира Путина.