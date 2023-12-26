Стало известно, какие улицы отремонтируют в Уфе в новом году

«Самые значимые объекты для ремонта в 2024 году — это дорога Карпово — Шакша, Затонская и Демская дороги, Благоварская улица в Нижегородке. Она, кстати, даже не годами, десятилетиями там не ремонтировалась. В Деме есть улица Магистральная, по ней также было много жалоб от жителей. Тоже будем финансировать и ремонтировать», — сообщил журналистам Ильшат Фахрутдинов. — Размер финансирования останется примерно на уровне текущего года и составит 2,4 млрд рублей".