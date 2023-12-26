В Перми завершено строительство новой психбольницы

«Новый корпус психоневрологического диспансера в Перми полностью построен. Он расположен по ул. Лодыгина, 10. В здании расположены кабинеты для оказания помощи взрослому населению, а также детям и подросткам. Предусмотрены кабинеты электроэнцефалографии и эхоэнцефалографии», — рассказали в министерстве.