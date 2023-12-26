Оливковое масло подорожало в Петербурге почти на 50 процентов с начала осени

В последнее время люди обсуждают, как сильно подорожали яйца. Однако в Петербурге нашли продукт, который растет в цене куда быстрее. И это оливковое масло. По словам участников рынка, с начала осени его стоимость поднялась почти на 50 процентов, когда как у яиц — на 20 процентов. Об этом пишет РБК.
Участники рынка говорят, что импортеры еще в конце августа начали уведомлять о росте цен на масло. Причиной этому стал небогатый урожай, что привело к нехватке сырья. Например, в Испании в 2023 году могут сделать лишь порядка 600 тысяч тонн, что половина от обычного объема. Но это не единственная причина.
— Одними из главных поставщиков оливкового масла в Россию являются Испания и Италия, которые входят в недружественный список. С ними у нас сейчас сложные взаимоотношения, поэтому товар идет уже не теми путями, которыми он шел до спецоперации. Естественно, это влияет на стоимость конечного продукта.
При этом, по словам специалистов, пик подорожания еще не достигнут, и в ближайшее время масло поднимется в цене еще минимум на 15 процентов.