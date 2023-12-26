Оливковое масло подорожало в Петербурге почти на 50 процентов с начала осени

В последнее время люди обсуждают, как сильно подорожали яйца. Однако в Петербурге нашли продукт, который растет в цене куда быстрее. И это оливковое масло. По словам участников рынка, с начала осени его стоимость поднялась почти на 50 процентов, когда как у яиц — на 20 процентов. Об этом пишет РБК.