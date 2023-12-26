Ввоз продукции птицеводства в Приднестровье временно запрещен

Согласно приказу, временно запрещен ввоз на территорию Приднестровья живой птицы, продукции птицеводства — мяса, субпродуктов, пуха, пера, яиц, а также всех видов готовых кормов и кормовых добавок, используемых для кормления птицы из Рышканского, Дрокиевского, Сынжерейского, Флорештского, Унгенского, Страшенского, Криулянского районов, где были выявлены случаи вспышек.