Ввоз продукции птицеводства в Приднестровье временно запрещен

ТИРАСПОЛЬ, 26 дек — Sputnik. Продукция птицеводства с правого берега Днестра временно не будет поставляться в Приднестровье. Запрет на ввоз ввело управление сельского хозяйства и природных ресурсов региона.
Как пояснили в ведомстве, временный запрет, введенный в связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией по птичьему гриппу в некоторых районах Правобережья, начинает действовать с 26 декабря.
Согласно приказу, временно запрещен ввоз на территорию Приднестровья живой птицы, продукции птицеводства — мяса, субпродуктов, пуха, пера, яиц, а также всех видов готовых кормов и кормовых добавок, используемых для кормления птицы из Рышканского, Дрокиевского, Сынжерейского, Флорештского, Унгенского, Страшенского, Криулянского районов, где были выявлены случаи вспышек.