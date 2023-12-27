Эх, дороги: как продвигаются крупные дорожные проекты Владивостока

Новая дорога пройдет от здания по ул. Калинина, 275а до микрорайона «Змеинка» через так называемую «Раздевалку». Это узкая пешеходная тропа от магазина «Зеленый остров» к улице Зои Космодемьянской вблизи промзоны, гаражей и высоких заборов. В лихие 90-е безопасность пешеходов здесь, особенно в темное время суток, была под большим вопросом. Сегодня проехать на Змеинку можно лишь через развязку на Окатовой, в часы пик проходимость транспорта на этом участке сильно ограничена. Создание дороги-дублера должно избавить Змеинку от имеющихся проблем. Общая площадь проекта — 6,4 га.