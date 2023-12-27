Эх, дороги: как продвигаются крупные дорожные проекты Владивостока

Пока все вокруг подводят итоги года, предлагаем посмотреть в будущее. А именно — будущее дорог Владивостока, одного из самых автомобилизированных городов России. Именно на дорогах жители города ежедневно проводят часы своей жизни. Какими станут эти дороги в ближайшем будущем? Какие дорожные проекты запланированы в столице Приморья и на каком этапе реализации они находятся? Рассказывает ИА PrimaMedia.
В работе
Расширение Нагорного парка
Один из проектов, обещающих существенно изменить облик Владивостока — это третья очередь Нагорного парка, частью которого является проект планировки территории, расположенной между автомобильными дорогами по улицам Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева, Шилкинская, Тунгусская и Славянская.
Общая ее площадь — 33,28га. Из них жилая застройка займет 24,27га, парковая зона — 3,92га, а объекты автотранспорта — 5,09га. На сегодняшний момент территория частично застроена индивидуальными жилыми домами, здесь также находится Храм-памятник русским воинам и часть Нагорного парка.
Что же здесь планируется? Из капитальных работ на территории запланирована зона жилой застройки со встроенно-пристроенным детским садом на 350 мест, школа на 400 мест, а также магистральная улица районного значения.
Муниципальный контракт на выполнение работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной документации для реконструкции и строительства линейных объектов в районе улиц Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева, Шилкинская и Славянская заключен с ООО «Конкрит Джангл Архитектура». Подрядчик выполнил свои обязательства и в настоящее время проектная документация проходит проверку в КГАУ «Примгосэкспертиза».
«После получения положительного заключения государственной экспертизы и выделения достаточного финансирования проект будет включен в план на 2024 год», — сообщили в мэрии.
Обновление кольцевой развязки на Багратиона
Согласно планам, кольцо Багратиона увеличит свой радиус, на нем будет три полосы, а на пешеходных переходах вблизи него появятся островки безопасности. Клумба около поворота на Русскую к ТЦ «Зеленый остров», разделяющая попутные транспортные потоки, будет ликвидирована.
На участке улицы Русской от кольца Багратиона в сторону Снеговой Пади, где отмечаются пробки почти в любое время суток, планируется заметно повысить проходимость. Для этого ее расширят до четырех полос, запретят парковку и остановку вдоль проезжей части, а также ликвидируют парковки в части примыканий с небезопасными заездами.
В районе перекрёстка улиц Русской и Майора Филипова заезд к Майора Филиппова расширится до четырех полос, по обеим сторонам дороги появится тротуар, а для безопасного выезда с второстепенной дороги предусмотрят островок безопасности. На остановке «Госпиталь» будет выделен карман для автобусов и обустроена посадочная платформа. Остановку в районе перекрестка (при повороте на автомойку и шиномонтаж), перенесут ближе к кольцу Багратиона на ул. Русская, 71а, обустроят посадочную платформу.
Отметим, что постановление о подготовке документации по планировке территории было выпущено еще в сентябре 2020 года, однако лишь спустя два года она была разработана. На сегодняшний момент документация готова и утверждена постановлением администрации города Владивостока. Впереди — определение источника финансирования, после чего проект будет включен в план работ по разработке проектной документации с последующим строительством.
Дорога-дублер на Змеинку
Новая дорога пройдет от здания по ул. Калинина, 275а до микрорайона «Змеинка» через так называемую «Раздевалку». Это узкая пешеходная тропа от магазина «Зеленый остров» к улице Зои Космодемьянской вблизи промзоны, гаражей и высоких заборов. В лихие 90-е безопасность пешеходов здесь, особенно в темное время суток, была под большим вопросом. Сегодня проехать на Змеинку можно лишь через развязку на Окатовой, в часы пик проходимость транспорта на этом участке сильно ограничена. Создание дороги-дублера должно избавить Змеинку от имеющихся проблем. Общая площадь проекта — 6,4 га.
Как сообщает администрация Владивостока, в настоящее время разработка проектной документации магистральной улицы общегородского значения в районе ул. Калинина 257 ведется проектной организацией ООО «Центр развития территорий».
«По информации разработчика планируемый срок разработки проектной документации по рассматриваемому объекту — II квартал 2024 года. После утверждения документации по планировке и определения источника финансирования проект будет включен в план работ по разработке проектной документации с последующим строительством», — сообщили в мэрии.
Отметим, что создание дублирующей дороги на Змеинку входит в Генплан Владивостока от 2008 года, а также в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры ВГО на период до 2036 года. Проект остается для Владивостока поистине долгожданным.
На паузе
Развязка на Фирсова
Больше полутора лет проект реконструкции транспортной развязки в районе Фирсова остается на этапе поиска источников финансирования. Никаких движений проект после утверждения документации по планировке территории постановлением администрации Владивостока нет.
Напомним, на пересечении улицы Фирсова и проспекта 100-летия Владивостока планируется создать двухуровневую развязку по типу «ромб» площадью 5, 95 га. Она расположится между зданиями пр. 100-летия Владивостока, 55 и пр. 100-летия Владивостока, 57Д. Согласно проекту планировки, пропускная способность новой Фирсовской развязки в одном направлении составит 5200 транспортных средств в час при расчетной скорости их движения в 60 км\час. Всего будет шесть полос.
К настоящему моменту мэрия Владивостока заявляет, что после определения источника финансирования проект будет включен в план работ по разработке проектной документации с последующим строительством. Предпринимаются ли какие-либо действия к непосредственному обнаружению источника средств — остается загадкой.
Развязки на Столетии
В похожем состоянии остается и проект реконструкции, а также создание новой развязки и эстакады на проспекте 100-летия Владивостоку в районе Молодежной. С момента утверждения документации по планировке территории в ноябре 2022 года каких-либо движений по проекту не происходило.
«После определения источника финансирования будет включен в план работ по разработке проектной документации с последующим строительством», — говорят в мэрии Владивостока.
Сам же по себе проект достаточно масштабный. Общая протяженность территории, которую затронет реновация — 1 км. Планируемая пропускная способность объектов на нем составит 2263 тс/час, предполагаемое количество полос — 6.
В составе — три дорожных объекта. Первый — реконструкция действующей двухуровневой транспортной развязка на пересечении пр. 100-летия Владивостоку с ул. Невская. Второй — создание новой развязки в районе остановки Молодежная, но на основной трассе пр. 100-летия Владивостоку. Третий объект в проект — эстакада на пересечении пр. 100-летия Владивостоку с ул. Днепровская. Кроме прочего, в рамках проекта планируются работы на улицах Невская, Печорская и Днепровская.
А деньги?
Очевидно, что столь масштабная реновация транспортных артерий Владивостока потребует немалых вложений. Однако до сих власти города не называют даже примерную стоимость вышеуказанных проектов. Мэрия заявляет, что стоимость строительства будет определена «по результатам разработки проектной документации и получения положительного заключения КГАУ “Примгосэкспертиза”».