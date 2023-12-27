Работникам образования в Волгоградской области проиндексирована зарплата

Приказ подписан председателем областного комитета образования, науки и молодежной политики Ларисой Савиной. На основании постановления администрации Волгоградской области об индексации размеров окладов работников государственных учреждений, заработная плата названных работников проиндексирована с 1 декабря 2023 года Важное уточнение — действие постановления не распространяется на работников госучреждений в части категорий сотрудников, определенных майскими указами президента России.