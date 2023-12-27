Забастовка продолжается: больше 30 тысяч жителей Приморья остались без городских автобусов

Автобусная забастовка в Лесозаводске набирает обороты. Под Новый год больше 30 тысяч жителей города остались без общественного транспорта. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Как рассказали в мэрии Лесозаводского ГО, минувшей ночью перевозчик ООО «ДАЛЬАТП» после забастовки своих сотрудников вывез с автобазы оборудование и перегнал весь транспорт из городского округа в другое место, а именно в Дальнереченск. На связь он не выходит.
«С самого утра руководство округа занимается данной проблемой с участием прокуратуры. Стараемся максимально оперативно найти замену. Понимаем ваше неудобство и просим отнестись с пониманием», — добавили в мэрии.
Между тем к водителям Лесозаводска обратился игумен Никита Зеленюк с просьбой подвозить жителей до нужного им места:
«В городе сложилась печальная ситуация с автобусами, их просто нет. Если есть возможность, подвозите жителей, не проезжайте мимо остановок, где ждут люди. Время добрых дел».