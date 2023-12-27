Забастовка продолжается: больше 30 тысяч жителей Приморья остались без городских автобусов

Автобусная забастовка в Лесозаводске набирает обороты. Под Новый год больше 30 тысяч жителей города остались без общественного транспорта. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Как рассказали в мэрии Лесозаводского ГО, минувшей ночью перевозчик ООО «ДАЛЬАТП» после забастовки своих сотрудников вывез с автобазы оборудование и перегнал весь транспорт из городского округа в другое место, а именно в Дальнереченск. На связь он не выходит.

Напомним, что о причинах забастовки «Комсомолка» уже писала ранее. Минувшим днем пять пассажирских автобусов вышли на маршрут позже обычного. Оказалось, что водителям не выплатили зарплату. По этому факту прокуратура организовала проверку. В ведомстве добавили, что ранее сотрудники организации по данному вопросу жалобы не писали. Однако еще в ноябре 2023 года всплыли на поверхность несколько нарушений в работе компании.