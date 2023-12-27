В Беларуси пройдет около 620 новогодних ярмарок

В Беларуси в предновогодний период также запланировано проведение более 950 елочных базаров.
«Если говорить о распродажах, то их количество будет превышать 9,1 тыс., а по факту таких мероприятий становится гораздо больше. Запланировано 934 рекламные акции, 141 рекламная игра, 359 дегустаций продукции», — поделилась представитель МАРТ.
Начальник главного управления торговли и услуг Брестского областного исполнительного комитета Лариса Писецкая также рассказала, что в области планируется провести более ста праздничных ярмарок, порядка 700 распродаж, будут дегустации, рекламные акции. С 17 декабря проводятся елочные базары, которых в области 64. На них реализуется вся необходимая новогодняя продукция.
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Помимо этого, в предпраздничные и праздничные дни красочно оформлены фасады, витрины торговых объектов, продлены режимы работы магазинов, объектов общественного питания и бытового обслуживания. Всего более 150 объектов затронула эта работа.
По словам председателя правления Витебского областного потребительского общества Татьяны Назаровой, в Витебской области открылось около 200 елочных базаров, среди них в Витебске — 15. «Продают как живые ели и сосны, так и в кадках, которые покупают по большей части в городе. Ориентировочная цена елки — от Br12 до Br20. В области планируется продать около 25 тыс. новогодних красавиц», — сказала она.