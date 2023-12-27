В Беларуси пройдет около 620 новогодних ярмарок

По словам председателя правления Витебского областного потребительского общества Татьяны Назаровой, в Витебской области открылось около 200 елочных базаров, среди них в Витебске — 15. «Продают как живые ели и сосны, так и в кадках, которые покупают по большей части в городе. Ориентировочная цена елки — от Br12 до Br20. В области планируется продать около 25 тыс. новогодних красавиц», — сказала она.