С 1 января в Челябинской области увеличат размеры социальных выплат

Также с нового на 4% увеличится размер выплат отдельным категориям граждан. Речь идет о ветеранах труда и военной службы, тружениках тыла, реабилитированных и пострадавших от политических репрессий, детях погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам, сельских специалистах.