С 1 января в Челябинской области увеличат размеры социальных выплат

Так, будут проиндексированы региональные выплаты семьям с детьми: материнский капитал составит 128 тыс. 235 рублей, единовременное пособие при рождении ребенка — 6 614 рублей, дополнительная мера социальной поддержки по оплате ЖКХ многодетным семьям — 1 552 рубля.
На 4% вырастут выплаты на детей, переданных опекунам, приемным родителям. Например, вознаграждение за воспитание приемного ребенка составит 6 527 рублей 50 копеек, на оплату подготовительных курсов для поступления в вуз — 5 496 рублей.
Также с нового на 4% увеличится размер выплат отдельным категориям граждан. Речь идет о ветеранах труда и военной службы, тружениках тыла, реабилитированных и пострадавших от политических репрессий, детях погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам, сельских специалистах.
Полный список на сайте Минсоцотношений Челябинской области.