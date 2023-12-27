В Волгоградской области увеличится плата за детсады

Но она не поднимется выше установленных 7,2%.
В Волгограде и области изменится стоимость пребывания ребенка в детском саду. В каждом муниципалитете местные власти сами установят процент повышения цены — он не может быть выше 7,2%.
Предельный коэффициент рассчитали с учетом инфляции, сообщили в комитете образования Волгоградской области.
В регионе продолжают действовать программы льготной оплаты детского сада. Родителям компенсируют 20% стоимости посещения детсада первым ребенком, 50% — вторым, 70% — третьим и последующими. Деньги выделяет из областной казны.
Дети участников СВО имеют право на бесплатное посещение детских садиков в Волгоградской области.