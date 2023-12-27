В Свердловской области вырастет плата за детский сад

В городах Среднего Урала с нового года вырастет плата за присмотр за детьми в дошкольных учреждениях. Согласно постановлению, которое подписал губернатор Евгений Куйвашев, новый документ вступит в силу с 1 января 2024 года.
Так, в Екатеринбурге за 10-часовое пребывание ребенка в садике родителям придется заплатить 3600 рублей (сейчас услуга стоит 3471 рубль).
В Нижнем Тагиле плата за 12-часовое пребывание вырастет с 2541 рубля до 2651, в Серове — с 2828 рублей до 3406, в Каменске-Уральском — с 2563 до 3236 рублей.
В ряде свердловских городов размер платы за детсад не изменится.