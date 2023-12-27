В скандальной пермской новостройке предоставят жилье детям-сиротам

Ранее новостройку на улице Горького, 86 раскритиковал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он назвал сотрудников департамента градостроительства и архитектуры мэрии, которые разрешили повысить этажность дома, «опухшими от наглости». Региональные власти пытались отозвать разрешение на строительство дома, но застройщик пожаловался в прокуратуру. Дело дошло до суда, где признали правоту девелопера.