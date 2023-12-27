ЦБ РФ повысит требования к ипотеке с 1 марта 2024 года

Как отметил совет директоров ЦБ, в ипотечном кредитовании наблюдается существенное ухудшение стандартов кредитования из-за того, что быстро растет объем выдачи кредитов. По данным Центробанка, за два года доля кредитов, которую получили россияне с высокой долговой нагрузкой (более 80%) выросла вдвое или до 47%. В свою очередь, количество выдач ипотек с низким (до 20%) первоначальным взносом достигли 50% от общего числа выданных жилищных кредитов.