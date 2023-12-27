Проектирование метро в Новосибирске приостановили из-за нехватки денег

В мэрии сообщили, что строительство Новосибирского метрополитена до 2009 года включительно осуществлялось на условиях софинансирования из федерального бюджета и консолидированного бюджета Новосибирской области. С 2010 года софинансирование из федерального бюджета прекратилось в связи с экономическими трудностями. В 2013 году проектирование и строительство Новосибирского метрополитена было вынужденно приостановлено.