Проектирование метро в Новосибирске приостановили из-за нехватки денег

«Предусматривалось до 2015 года осуществить проектирование и строительство следующих объектов метрополитена: вторая очередь метрополитена от станции “Сибирская” до станции “Золотая Нива”; участок продления Дзержинской линии метрополитена от станции “Золотая Нива” до станции “Молодежная” с промежуточной станцией “Гусинобродская”, с двухпутной соединительной веткой в электродепо “Волочаевское”; электродепо “Волочаевское” для Дзержинской линии метрополитена; участок продления Ленинской линии от станции “Площадь Маркса” до станции “Площадь Станиславского”, — говорится в ответе администрации в соцсети.
В мэрии сообщили, что строительство Новосибирского метрополитена до 2009 года включительно осуществлялось на условиях софинансирования из федерального бюджета и консолидированного бюджета Новосибирской области. С 2010 года софинансирование из федерального бюджета прекратилось в связи с экономическими трудностями. В 2013 году проектирование и строительство Новосибирского метрополитена было вынужденно приостановлено.
В настоящий момент завершается строительство станции метро «Спортивная», которая должна была открыться в 2022 году, однако из-за проблем с документацией открытие перенеслось на 2024 год.