Санкт-Петербург заработал на туризме более 480 миллиардов рублей за год

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В 2023 году туристы принесли в экономику Северной столицы 482,7 миллиарда рублей — на 32 процента больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Администрации города.
Общее число гостей Северной столицы за этот год достигает 9,4 миллиона — на 16 процентов больше, чем в 2022-м. Вместе с ростом турпотока увеличилась и среднегодовая загрузка гостиниц — с 64 до 66 процентов.
«Вклад туристов в экономику Петербурга на 89 процентов обеспечивается гостями из регионов России и на 11 процентов — иностранными путешественниками, — говорится в сообщении. — Основные статьи расходов — это питание в кафе и ресторанах, проживание, транспортное обслуживание, экскурсии и культурная программа, сувениры и другие покупки».
При этом в сообщении уточняется, что уровень удовлетворенности поездкой достигает 86 процентов — это один из самых высоких показателей в стране. Туристы все чаще выражают готовность еще неоднократно вернуться в город на Неве. Доля возвратных поездок за последние несколько лет возросла практически вдвое и в этом году достигла 48 процентов. Для многих россиян ежегодные посещения Петербурга становятся неотъемлемой частью жизни.
Ведущие направления туризма в Петербурге — культурно-познавательный, семейный и деловой. Пользуются популярностью и такие виды туризма, как образовательный, медицинский, гастрономический и событийный.