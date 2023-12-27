Санкт-Петербург заработал на туризме более 480 миллиардов рублей за год

При этом в сообщении уточняется, что уровень удовлетворенности поездкой достигает 86 процентов — это один из самых высоких показателей в стране. Туристы все чаще выражают готовность еще неоднократно вернуться в город на Неве. Доля возвратных поездок за последние несколько лет возросла практически вдвое и в этом году достигла 48 процентов. Для многих россиян ежегодные посещения Петербурга становятся неотъемлемой частью жизни.