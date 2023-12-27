В Республике Крым проверяют предприятия на связь с украинскими бизнесменами

В Республике Крым проверяют предприятия на то связаны ли они с украинскими бизнесменами. Об этом во время телевизионного эфира «Крым 24» заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Константинов дал понять, что это вопрос морали. «Если ты рассуждаешь о нормальных людях, они знают что там у власти, когда они стали уничтожать российский бизнес, а деньги тратить на убийства наших ребят».
По словам спикера парламента, эта работа проводится тщательно и аккуратно. Проверяется связь предприятия и кто является реальным бенефициаром.
Ранее сообщалось о том, что в Крыму зарегистрировано 205 тыс. субъектов малого бизнеса.