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Шалабаев: открытые парковочные зоны в праздники будут работать бесплатно

Они будут доступны для всех желающих с 29 декабря до 9 января.
Источник: Время

Открытые парковочные зоны в праздничные дни будут работать бесплатно, об этом в своем telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Они будут доступны для всех желающих с 20:00 29 декабря до 08:00 9 января.

Глава города также напомнил, что в новогоднюю ночь продлили часы работы метро: в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года поезда будут ходить до 02:00.

«Приезжайте отдыхать со своими семьями и друзьями в разные районы Нижнего. Мы постарались наполнить его яркими и интересными событиями, не хватает только вашего участия».

подчеркнул Юрий Шалабаев