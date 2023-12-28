Шалабаев: открытые парковочные зоны в праздники будут работать бесплатно

Открытые парковочные зоны в праздничные дни будут работать бесплатно, об этом в своем telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Они будут доступны для всех желающих с 20:00 29 декабря до 08:00 9 января.
Глава города также напомнил, что в новогоднюю ночь продлили часы работы метро: в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года поезда будут ходить до 02:00.
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