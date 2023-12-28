Цены на яйца обновили рекорды в Свердловской области

Рекордсменами по уровню роста цен стали огурцы. Они подорожали на 5,81%, средняя цена по области теперь составляет 192,52 рубля за 1 кг. На 5,54% за неделю подорожали помидоры, до 217,32 рубля за кг. Зато подешевела мука — на 1,33% снизились цены, до 49,46 рубля за кг.
В среднем по России куриные яйца за неделю подорожали на 4%, рост цен с начала года составил 59%.
Вице-премьер России Виктория Абрамченко, комментируя рост цен в недавнем интервью «РИА Новости», объяснила это увеличением спроса.
«Существенно выросло потребление — по статистическим данным, более чем на 1,8 млрд штук. Наряду с ростом потребления мы наблюдали в этом году вспышки птичьего гриппа. По этой причине производство упало на 700 млн штук», — сказала Абрамченко.