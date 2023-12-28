Цены на яйца обновили рекорды в Свердловской области

Рекордсменами по уровню роста цен стали огурцы. Они подорожали на 5,81%, средняя цена по области теперь составляет 192,52 рубля за 1 кг. На 5,54% за неделю подорожали помидоры, до 217,32 рубля за кг. Зато подешевела мука — на 1,33% снизились цены, до 49,46 рубля за кг.