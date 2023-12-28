В микрорайоне на окраине Омска снесут 26 бывших строений воинской части

Сейчас они перешли в муниципальную собственность. Постановление о сносе объектов на улице 40 лет Ракетных войск размещено на сайте горадминистрации.
«Организовать проведение работ по сносу объектов недвижимого имущества, составляющим муниципальную казну города Омска, согласно приложению “Перечень объектов недвижимого имущества города Омска, подлежащих сносу”, — говорится в документе.
После сноса строений департамент имущественных отношений должен будет исключить эту недвижимость из реестра муниципального имущества. Согласно постановлению, в поселке разрушат контрольно-пропускной пункт бывшей части, овощехранилище, мастерские и другие строения.
Ранее мы писали, что 50 тысяч гаражей установленных в Омске еще в 90-е годы прошлого века сегодня оказались вне закона. Теперь их собираются снести.
Также мы сообщали, что в Омске обсуждается вопрос о сносе нескольких зданий бывшего кадетского корпуса.