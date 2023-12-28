В Казани на восстановление иллюминации главной елки направят 12,5 млн рублей

В Казани на восстановление работоспособности иллюминации главной елки направят 12,5 миллиона рублей. Средства на эти цели выделят из городского бюджета. Соотвествующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно техзаданию, подрядчику предстоит восстановить работу светодиодной гирлянды, декодера и управляемого модуля. Эти задачи необходимо выполнить до 30 июня 2024 года.
Отметим, главную елку столицы Татарстана открыли 26 декабря. На ее оформление потратили 15 миллионов рублей. Новогодний символ уберут после 14 января.