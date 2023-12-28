На АЗС Волгоградской области подскочили цены на все виды топлива

Цены на дизельное топливо поднялись на 31 копейку до 61,31 за литр. Бензин АИ-92 стал дороже на 23 копейки, в среднем литр стоит 50,86. Топливо марки АИ-95 выросло в цене на 22 копейки до 56,59 рубля за литр. На 24 копейки подорожал бензин АИ-98, литр которого в среднем обходится водителям в 66,38 рубля.