В Волгограде остановился рост цен на яйца

В Волгограде увидели небольшое снижение цен на яйца. Они подешевели на неделе с 19 по 25 декабря на 1,24% или на 1,66 рубля. В среднем десяток яиц стоит 131,63 рубля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата.
Однако снижение цен еле заметное. Во многих магазинах до сих пор можно встретить яйца, которые стоят дороже 150 рублей. Так что до летних цен, когда десяток яиц можно было купить за 70−80 рублей, очень далеко. Добавим, в Волгоградской области УФАС завел дело на четыре птицефабрики из-за картельного сговора, который привел к увеличению в два раза оптовых цен на яйца.
В магазинах и на рынках Волгограда на неделе с 19 по 25 декабря изменились цены и на другие продукты. Подорожала мороженая рыба на 2,42%, фруктово-ягодные консервы для детей — на 1,39%, маргарин — на 1,5%, пшеничный хлеб — на 1,82%, огурцы — на 3,09%, помидоры — на 2,08%. Снизилась стоимость у свинины на 1,15%, полукопченой колбасы — на 1,01%, творога — на 1,38%, молочных сухих смесей — на 2,43%, пшена — на 1,3%, вермишели — на 3,08%, макарон — на 3,79%.