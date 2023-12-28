В Волгограде остановился рост цен на яйца

Однако снижение цен еле заметное. Во многих магазинах до сих пор можно встретить яйца, которые стоят дороже 150 рублей. Так что до летних цен, когда десяток яиц можно было купить за 70−80 рублей, очень далеко. Добавим, в Волгоградской области УФАС завел дело на четыре птицефабрики из-за картельного сговора, который привел к увеличению в два раза оптовых цен на яйца.