С января жители Башкирии будут получать повышенные выплаты

Помимо единого пособия также будут повышены и другие выплаты на детей, размер которых определяется по прожиточному минимуму. К примеру, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет или ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет. Оба пособия предоставляются в сумме одного прожиточного минимума ребенка. С нового года размер выплат вырастет более чем на 1000 рублей и в республике Башкортостан составит 13340 рублей ежемесячно.