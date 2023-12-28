С января жители Башкирии будут получать повышенные выплаты

Так, с января 2024 года увеличатся страховые пенсии неработающих пенсионеров. Согласно подписанному президентом России закону, повышение составит 7,5% вместо ранее планировавшихся 4,6%. Индексация в том числе затронет 1 млн пенсионеров Башкирии. В результате средний размер пенсии по старости у неработающих пенсионеров республики достигнет 22 тысяч рублей.
Одновременно с выплатами действующим пенсионерам в январе также проиндексируют вновь назначенные пенсионные выплаты работающим жителям.
«Это происходит через увеличение на 7,5% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента будет повышена со 123,77 рубля до 133,05 рубля. Размер фиксированной выплаты к пенсии увеличится с 7 567,33 рубля до 8 134,88 рубля», — уточнили в пресс-службе отделения Социального фонда по Башкирии.
Согласно утвержденному президентом закону о федеральном бюджете, в январе также повышается прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий. Например, единого пособия, которое Отделение Социального фонда по РБ сейчас предоставляет родителям 300 тысяч детей и 10 тысячам беременных женщин. По действующим правилам, сумма пособия определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого.
После индексации прожиточного минимума выплата станет больше. В Башкирии размер единого пособия в 2024 году составит 6670 рублей (50%), 10005 рубля (75%) и 13340 рублей (100%), для беременных женщин — 7495 рублей (50%), 11243 рубля (75%) и 14991 рубль (100%).
Помимо единого пособия также будут повышены и другие выплаты на детей, размер которых определяется по прожиточному минимуму. К примеру, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет или ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет. Оба пособия предоставляются в сумме одного прожиточного минимума ребенка. С нового года размер выплат вырастет более чем на 1000 рублей и в республике Башкортостан составит 13340 рублей ежемесячно.
«Все повышения в январе Социальный фонд осуществит беззаявительно. Поэтому жителям республики не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в проиндексированных размерах», — отметил управляющий Отделением СФР по РБ Фаниль Вахитов.