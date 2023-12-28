Новые газовые договоры и экспертиза на морозе: что ожидает Самару в сфере ЖКХ в 2024 году

— Сейчас возникают конфликтные ситуации, связанные с уборкой и вывозом снега. Здесь надо понимать, что если уборка снега входит в строку «Содержание придомовой территории», то вывоз снега в эту строку не входит, за него надо платить отдельно. И стоит это немалых денег. В связи с чем собрание жильцов должно принять решение: готовы ли вы тратиться на вывоз снега на полигоны? Если нет, то можно из сдвинутых гор снега, например, делать ледяные горки. Такие примеры знаю, и в таких случаях некрасивое становится красивым.