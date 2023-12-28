Новые газовые договоры и экспертиза на морозе: что ожидает Самару в сфере ЖКХ в 2024 году

Что произошло в сфере ЖКХ в 2023 году и чего ожидать в году наступающем? Об этом заместитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Игорь Косилов рассказал на радио «КП-Самара». Публикуем основные тезисы, прозвучавшие в эфире.
«Черный список» ЖКХ
— В 2023 году принят закон, по которому теперь недобросовестные управляющие многоквартирными домами вносятся в черный список и больше не смогут учреждать УК или ТСЖ. Теперь такая ситуация, когда одни и те же лица, меняя названия фирм, продолжают наживаться на недобросовестном оказании услуг в сфере ЖКХ, будет невозможна.
Экспертиза только при морозе
— Рекомендация тем, кто собирается в следующем году делать капитальный ремонт фасада с утеплением. Для того, чтоб заявить такой вид работ, нужно провести экспертизу, а она должна проводиться только при минусовой температуре воздуха. Поэтому необходимо провести экспертизу сейчас, пока зима, иначе затем вновь придется ждать целый год.
Новые «газовые» договоры
— Вопрос безопасности эксплуатации газового оборудования стоит остро. С разных концов страны периодически приходят новости о трагических случаях, связанных со взрывами газа. Эту безопасность призван повысить новый закон, по которому теперь каждый собственник помещения в многоквартирном доме должен перезаключить договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
Если раньше этим мог заниматься по сути кто угодно, то теперь это будет единая компания, занимающаяся всеми процессами, связанными с газом, — от его добычи до обслуживания плит и колонок в квартирах. Понятно, что речь идет о «Газпроме» и его дочерних газораспределительных организациях. На территории Самарской области таких организаций шесть.
Новый закон также увеличивает штрафы за недопуск в квартиру — как для юридических, так и для физических лиц. Раньше это было возможно только по решению суда.
Можно ли поменять газ на электричество?
— Возможно ли отказаться от газового оборудования и установить дома электрическую плиту? Не знаю, чем продиктовано такое желание. Экономии точно не получится. Если это из желания обезопасить себя, так ведь газ останется все равно в других квартирах. И сложно организовать систему газоснабжения целого дома, отрезав одну квартиру. Если несколько лет назад такое организовать было сложно, то сейчас, насколько я знаю, практически вообще невозможно, учитывая все требования по безопасности.
Мусор пока не дорожает
— Тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов в январе 2024 года не повысятся, они останутся прежними.
Новые лифты бесплатно
— В Самаре из 2000 лифтов нуждаются в замене 37%. И прежде очень долгое время наш город был в числе отстающих по части развития и обновления лифтового хозяйства. Но теперь в регионе работает программа, в рамках которой замена лифтов начала производиться более интенсивно. Более того, лифты, замененные в рамках этой программы, не требуют списания средств со счетов, накопленных многоквартирными домами на капремонт. Параллельно, впрочем, в течение пяти ближайших лет 20 лифтов в Самаре будут заменены в рамках капитального ремонта.
Кто пойдет работать в ЖКХ?
— Центр управления регионами завален жалобами на прорывы и протечки магистральных линий водоснабжения, теплоснабжения, канализации. При этом ресурсники не справляются с объемами задач, им элементарно не хватает кадров. Очень долгое время не велась вообще никакая работа по привлечению кадрового состава в сферу ЖКХ. Создавался отрицательный образ сотрудника ЖКХ, и молодые люди не хотят идти работать в эту сферу и даже обучаться этим профессиям. В последнее время произошел положительный сдвиг в эту сторону. Выделяются средства на образовательные программы. Так, Самарский университет будет проводить бесплатное обучение на специалистов в сфере ЖКХ.
Построить горку
— Сейчас возникают конфликтные ситуации, связанные с уборкой и вывозом снега. Здесь надо понимать, что если уборка снега входит в строку «Содержание придомовой территории», то вывоз снега в эту строку не входит, за него надо платить отдельно. И стоит это немалых денег. В связи с чем собрание жильцов должно принять решение: готовы ли вы тратиться на вывоз снега на полигоны? Если нет, то можно из сдвинутых гор снега, например, делать ледяные горки. Такие примеры знаю, и в таких случаях некрасивое становится красивым.