На мотоцикле дешевле, чем на автобусе: Нижегородцам назвали окончательные тарифы на проезд по трассе М-12

«Автодор» окончательно утвердил стоимость проезда по платным участкам трассы М-12 «Восток» в Нижегородской области. Как сообщается на сайте транспортной компании, в соответствии с приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 21 декабря 2023 года № 647 установлен размер платы для всех категорий транспортных средств.
Тарифы на проезд по трассе М-12
Так, плата за проезд на мотоциклах и легковых автомобилях высотой до двух метров на участке Москва — Дивеево составляет 2563 рубля, проезд до Арзамаса будет стоить 2821 рубль, до Сергача — 3376 рублей.
Проезд на автомобиле II категории, к которым относятся грузовики и легковушки с прицепом выше 2 метров, будет стоить дороже. За проезд до Дивеева придется заплатить 3521 рубль, до Арзамаса — 3920 рублей, а до Сергача — 4846 рублей.
К III категории транспортных средств относятся грузовики, автобусы и туристические автобусы. Водителю, перевозящему, скажем, группу паломников до Дивеева, придется заплатить 4366 рублей, проезд до Арзамаса будет стоить уже 4883 рубля, а до Сергача — 6082 рубля.
Проезд на больших туристических автобусах и грузовиках (с 3 и более осями) обойдется дороже всего. На участке Москва — Дивеево придется заплатить 5356 рублей, проезд до Арзамаса будет стоить 6014 рублей, до Сергача — 7322 рубля.
К слову, в направлении из населенных пунктов Нижегородской области в сторону Москвы применяются равнозначные тарифы. На более коротких участках, например, от Дивеева до Арзамаса проезд на легковом автомобиле будет стоить всего 258 рублей. Более подробно с тарифами на проезд по платным дорогам можно ознакомиться на сайте «Автодора» в разделе «Тарифы на проезд по платным дорогам».
Тарифы могут измениться?
Вопрос введения тарифов на трассе М-12 обсуждался в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 14 декабря 2023 года. Главе государства поступил вопрос о том, что ожидаемая стоимость проезда до Казани на легковом автомобиле может составить 6 тысяч рублей. Автор вопроса попросил дать поручения соответствующим ведомствам, чтобы те пересмотрели тарифы на проезд по М-12 в сторону уменьшения.
— Может быть, не на каждом участке будет одинаковая стоимость. Потому что я знаю, что цифра должна быть четыре — четыре с половиной тысячи (рублей). Я проверю. Мне кажется, что просто такая прямая арифметика здесь не очень, может быть, работает. Но я проверю, Сергей Викторович, я обещаю. Обязательно посмотрю, — ответил президент.
Также он заметил, что дороги могут быть платными только тогда, когда есть бесплатная альтернатива. Кроме того, дорожники стараются сделать так, чтобы чрезмерной финансовой нагрузки не было.
Как платить за проезд?
Оплатить проезд по платной трассе можно тремя различными способами: посредством сайта, специального мобильного приложения или транспондера. Расскажем подробнее о последнем способе — он также является бесконтактным. В автомобиль устанавливается специальное устройство, которое регистрируется при проезде через шлагбаум по специальной выделенной полосе. Плата за проезд списывается автоматически в течение двух часов.
Отмечается, что при использовании транспондера для водителей действуют специальные программы лояльности. Устройства можно приобрести или взять в аренду в специальных Центрах поддержки. Один такой центр находится в Нижнем Новгороде на Ильинской, 85.
Напомним, Общая протяженность трассы М-12 составляет 810 километров, на разных участках она имеет от 4 до 6 полос. Допустимая скорость движения по трассе составляет 110 километров в час. В Нижегородской области она пройдет через Дивеево Арзамас и Сергач.
Важно, что благодаря появлению новой скоростной трассы, доехать от Москвы до Арзамаса можно будет всего лишь за 3,5 часа.