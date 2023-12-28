На мотоцикле дешевле, чем на автобусе: Нижегородцам назвали окончательные тарифы на проезд по трассе М-12

— Может быть, не на каждом участке будет одинаковая стоимость. Потому что я знаю, что цифра должна быть четыре — четыре с половиной тысячи (рублей). Я проверю. Мне кажется, что просто такая прямая арифметика здесь не очень, может быть, работает. Но я проверю, Сергей Викторович, я обещаю. Обязательно посмотрю, — ответил президент.