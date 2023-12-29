Нацбанк Беларуси заметно снизил курс доллара 29 декабря в последнюю пятницу 2023

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 28 декабря, четверг, были такими: 1 доллар США равен 3,1953 рубля, 1 евро — 3,5319 BYN, 100 российских рублей — 3,4831 белорусского рубля. То есть доллар США вновь и довольно заметно снизил свой курс в Беларуси, а вот евро и российский рубль выросли — европейская валюта не так заметно, а российская добавила 1,5 копейки.