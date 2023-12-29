Нацбанк Беларуси заметно снизил курс доллара 29 декабря в последнюю пятницу 2023

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 29 декабря 2023, пятницу — последний рабочий день года.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 29 декабря 2023, пятницу — последний рабочий день года, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1775 рубля, 1 евро — 3,5363 BYN, 100 российских рублей — 3,4991 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 28 декабря, четверг, были такими: 1 доллар США равен 3,1953 рубля, 1 евро — 3,5319 BYN, 100 российских рублей — 3,4831 белорусского рубля. То есть доллар США вновь и довольно заметно снизил свой курс в Беларуси, а вот евро и российский рубль выросли — европейская валюта не так заметно, а российская добавила 1,5 копейки.